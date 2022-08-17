الرياض 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واسزار مخرج الأفلام العالمي، سونق ين شي، اليوم , مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، للاطلاع على البرامج والأنشطة التي ينفذها المركز.وقدم مدير المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام "رأي" الدكتور/ عبدالسلام الوايل، تعريفا للمخرج العالمي , عن أبرز البرامج والأعمال المتنوعة التي ينفذها المركز بهدف تعزيز مفاهيم التعايش والوسطية والاعتدال، ونشر ثقافة الحوار ودعم وترسيخ قيم السلام.كما زار سونق ين المعرض التفاعلي للمركز للتعرف على جهود المملكة في دعم الحوار بين مختلف الثقافات والحضارات، وما تقدمه من مشاريع محلية وإقليمية وعالمية في بناء وتعزيز التنوع الثقافي والسلام العالمي وتعزيز العيش المشترك.// انتهى //15:07ت م0088