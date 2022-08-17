الدوحة 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واسسجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعاً بمقدار 240.14 نقطة، أي ما نسبته 1.75%، ليصل إلى 13 ألفاً و989.49 نقطة.وجرى خلال جلسة اليوم تداول 355 مليوناً و777 ألفاً و736 سهماً، بقيمة 931 مليوناً و707 آلاف و819.018 ريالاً، نتيجة تنفيذ 20777 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 30 شركة، بينما انخفضت أسعار 10 شركات أخرى، فيما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 777 ملياراً و862 مليوناً و757 ألفاً و735.480 ريالاً مقارنة بـ 764 ملياراً و53 مليوناً و751 ألفاً و950.740 ريالاً.// انتهى //15:13ت م0091