الجزائر 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واسأوقفت وحدات من الجيش وحرس الحدود البحري الجزائري خلال أسبوع 563 شخصًا بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين في عمليات متفرقة بالجزائر.وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم، أن وحداتها أوقفت 259 مهربًا في عمليات متفرقة بالعديد من المدن الجزائرية، وصودر منهم 20 مركبة و333 مولدًا كهربائيًا و146 مطرقة ضغط إضافة إلى معدات وتجيزات أخرى.وأضافت أن وحدات من حرس الحدود البحري أوقفت 304 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات متفرقة، بينهم 187 مهاجرًا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع أثناء استعدادهم لاجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.من جهة أخرى قبضت وحدات من الجيش على أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة بالجزائر.// انتهى //15:20ت م0093