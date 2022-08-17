جيزان 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واسنجح فريقان طبيان في صحة جازان بمركز القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر ، في إنقاذ حياة مريضين تعرضا لجلطة في القلب، وذلك خلال وقت قياسي.وأبانت أن المريض الأول كان يعاني من ألم بالصدر وضيق في التنفس وقد تبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة وجود جلطة أمامية كبيرة بالقلب وانخفاض في ضغط الدم وضيق شديد بالتنفس وصدمة قلبية حادة، أما المريض الثاني فقد كان يعاني من ألم حاد بالصدر ، حيث تبين وجود جلطة أمامية كبيرة بالقلب الأمر الذي أدى إلى إجراء عمليتي قسطرة عاجلة للمريضين اللذان كانا بحالة صحية حرجة، وتم إدخالهما لإجراء القسطرة، واحتاجا فيها لتنبيب حنجري قبل البدء بعمل القسطرة ومن ثم عمل قسطرة تداخلية عاجلة لفتح الشريان التاجي لكلا المريضين وتركيب دعامات للشريان التاجي بفريقين طبيين وذلك خلال 90 دقيقة فقط وقد تكلّلت ولله الحمد بالنجاح.وفي سياق متصل أُجريت في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان 1373 قسطرة قلبية وذلك خلال النصف الأول للعام 2022م .// انتهى //15:32ت م0094