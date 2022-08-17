إسلام آباد 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واسالتقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بمكتبه في إسلام آباد اليوم بالمنسق المقيم للأمم المتحدة لدى باكستان جولين هرنيس.وخلال اللقاء أكد شريف التزام بلاده الثابت بتنفيذ مبادئ وميثاق الأمم المتحدة، وإسهامها بشكل فعّال في دعم جهود الأمم المتحدة، وخاصة في مجالات حفظ السلام، والعمل الإنساني، وتغير المناخ، والتعاون الدولي للتنمية المستدامة.// انتهى //15:33ت م0096