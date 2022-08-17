الدمام 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واسنظم مكتب وزارة البيئة و المياه و الزراعة في محافظة النعيرية أمس ورشة عمل تحت عنوان " ضوابط واشتراطات تصحيح وضع الآبار القائمة في المزارع " بحضور المحافظ منصور الداود.وتهدف الورش إلى رفع المستوى المعرفي لدى المزارعين والمهتمين بالمجال الزراعي وبما يستجد من أنظمة وضوابط خاصه بقطاع الزراعة والبيئة والمياه والتي تعود بالنفع على المزارعين والمربين، كذلك الإفصاح عن الآبار غير النظامية والتي يمكن أن تؤذي إلى استنزاف المياه الجوفية غير المتجددة , و سرعة الإفصاح عن الآبار غير النظامية قبل انتهاء الفترة الممنوحة وفرض الغرامات المالية .// انتهى //15:47ت م0099