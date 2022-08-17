أبها 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واستطلق الشؤون الصحية بمنطقة عسير ممثلة في إدارة مكافحة نواقل المرض والأمراض المشتركة، يوم الأحد المقبل ، حملة رشّ للمنازل بالمبيد ذي الأثر الباقي "البؤري " وذلك في عدد من المواقع المستهدفة بالمنطقة.وأشارت صحة عسير إلى أن الحملة تشمل عدة مراكز تتبع بعض المحافظات ومنها مراكز " الغايل" و"الفرشة" و"مربه "و"الربوعة" و"سريان" و"ذهب" و"النجفة" و"الجهيفة".وتستمر الحملة لمدة خمسة أيام، وتغطي أكثر من 6251 مستفيداً، من خلال فرقة للرش تضم 15 فرداً من القوى العاملة، تم تزويدهم بـ (32) مركبة تجوب حوالى 61 قرية.// انتهى //16:08ت م0111