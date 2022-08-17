أبها 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واساستقبل مستشفى خميس مشيط العام 103455 مراجعا عبر العيادات الخارجية .وأوضحت صحة عسير في تقرير إحصائي أصدرته اليوم ، أن المستشفى أجرى 2593 عملية جراحية متنوعة خلال ستة أشهر ، إضافة إلى إجراء 9850 جلسة علاج طبيعي، وبلغ عدد المستفيدين من قسم الأشعة 75302 مستفيد ، فيما بلغ عدد جلسات غسيل الكلى 1424جلسة بجانب صرف 101783 وصفة علاجية.// انتهى //16:08ت م0112