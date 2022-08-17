القاهرة 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 9.3 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 678.8 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت نحو 4.2 مليارات جنيه.وأنهى مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" تعاملاته على ارتفاعٍ نسبته 18ر2% ليبلغ مستوى 10058.12 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 55ر0% مسجلاً 2161.88 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 99ر0% لينهي التعاملات عند مستوى 3095.22 نقطة.// انتهى //16:09ت م0113