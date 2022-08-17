الرياض 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واستفقَّد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد العبد القادر، عددًا من مواقع التشجير في منطقتي جازان وعسير لمتابعة أعمالها الحالية، مثل مشروعات زراعة الملايين من أشجار المانجروف في جازان. تضمنت جولته التفقدية بعض المتنزهات الوطنية في المنطقتين؛ للاطلاع على عمليات الصيانة والتشغيل والنظافة، والتعرف على احتياجاتها وما تقدمه من خدمات لزوارها بهدف تطويرها والارتقاء بها، مثل وادي لجب بمنطقة جازان؛ حيث استعرض مع فريق المشروع تصاميم تطويره.كما زار متنزه السدر البري بمحافظة الدرب، ومتنزهي المسقي والأمير سلطان بأبها، واطلع على آخر التطورات فيها، وبعض المواقع التي سيعمل المركز على تهيئتها وتنمية الغطاء النباتي بها.ويأتي ذلك انطلاقًا من دور المركز في حماية مواقع الغطاء النباتي والتوسع في أعمال التشجير وتطوير المتنزهات الوطنية حول المملكة، ويعمل المركز حاليًّا على تنفيذ والإشراف على عدد من المشروعات النوعية في منطقتي عسير وجازان، فضلاً عن ترميم المتنزهات الوطنية وتأهيلها في المنطقتين، وإطلاق الحملات التوعوية والمبادرات، ومنها حملة تحت شعار #متنزهات_مستدامة لحماية الغطاء النباتي بمنطقة عسير بالتعاون مع هيئة تطوير عسير وأكثر من 12 جهة حكومية.يذكر أن المركز يهدف إلى تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة عمليات الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على إدارة المراعي، وحوكمة الرعي، وحماية الغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، ما يعزز التنمية المستدامة تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.// انتهى //16:13ت م0114