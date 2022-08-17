المدينة المنورة 19 محرم 1444هـ الموافق 17 أغسطس 2022م واسغادر فخامة رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت سيرضايوف اليوم المدينة المنورة بعد أن زار المسجد النبوي وأدى الصلاة فيه وتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما .وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل أمير منطقة المدينة المنورة بالنيابة وقائد المنطقة اللواء الركن فهد بن سعود الجهني ومدير شرطة المنطقة اللواء عبدالرحمن بن عبدالله المشحن والمدير العام لمكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله برّي وعدد من المسؤولين .// انتهى //16:20ت م0115