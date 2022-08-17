الدمام 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واسوقعت جامعة الأمير محمد بن فهد وجامعة هيوستن الأمريكية مذكرة تفاهم بينهما في عدد من المجالات المشتركة من بينها المجالات البحثية والتطوير الأكاديمي وتبادل الطلاب .وتهدف المذكرة إلى التعاون بين كلية القانون في الجامعة ومركز القانون في جامعة هيوستن الذي يحتل مرتبة متقدمة ضمن أفضل كليات القانون على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيسمح لطلاب الجامعتين بالأستفادة من كلا الطرفين من خلال برنامج اكاديمي مشترك يهدف إلى إعداد الخريجين على الوجه الأمثل من خلال تقديم برامج أكاديمية عالية الجودة في بيئة تعليمية تعزز البحث وتغذي الإبداع حيث ستقدم الجامعتان برامج متنوعة وشاملة مشتركة بينهما.وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تأتي في إطار استراتيجية الجامعة نحو الانتشار العالمي وتعزيز شراكاتها مع عدد من الجهات العالمية المرموقة إضافة إلى تنويع مصادر التعلم، وتعزيز قدرات الطلاب من خلال البرامج والبيئات الأكاديمية المختلفة .// انتهى //16:24ت م0116