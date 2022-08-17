حائل19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واسعاش زوار بيت حائل في أجا بارك الترفيهي أجواء جميلة في مشاهدة العديد من الفعاليات القديمة بكل تفاصيلها، وإتاحة الفرصة لاستذكار أصالة الماضي القديم واسترجاع الحياة التي عاشها الآباء والأجداد التي لاقت صدى كبيراً وقبولاً لدى مختلف شرائح المجتمع لربطهم بتاريخهم .وتعدّ حِرفة "الدياسة" التي يشارك بها جناح المنطقة الشرقية في بيت حائل من الحِرف البدائية، التي يتم خلالها هرس المحصول لفصل الحَبّ عن السيقان والسنابل ومن ثم استخلاص الحبوب من السنابل بعد حصاده وتجفيفه مثل القمح والشعير، ثم يُحمل المحصول بعد حصاده إلى مكان بجانب المزرعة حيث يُترك حتى يجف تحت أشعة الشمس، فيما يقوم بعد ذلك أحد الأشخاص بسياق الدابة مُردّداً أبياتاً شعرية مُسلّياً بها نفسه، ويقوم بتوجيهها من اليمين إلى اليسار حتى تنتهي العملية، وبذلك يهرس الحبّ وينفصل لتتم تنقيته وجمعه في مرحلة لاحقة.وتجد هذه الحِرفة إقبالاً كبيراً من الزوار للتعرف عليها وما كان يعانيه الأجداد من التعب الشديد والجهد الكبير للحصول على غلّة نهاية العام .// انتهى //16:31ت م0117