الباحة 19 محرم 1444 الموافق 17 اغسطس 2022 واس.تطلق الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر , يومي الأربعاء والخميس القادم 24 - 25 أغسطس الحالي , البرنامج التدريبي الرائد " رد الجميل" في دورته السابعة بالتعاون مع إمارة منطقة الباحة والشريك الاستراتيجي الخيري جمعية إكرام للمسنين بالباحة .ويتناول البرنامج في يومه الأول عددا من المحاور حول التعامل مع مراحل المرض المختلفة واحتواء واستيعاب السلوكيات كنوع من التواصل الفعال مع المصاب وأساليب التغذية والغذاء وآليات التعرف على الألم وسبل الحد من السقوط لدى كبار السن ومرضى الزهايمر وتأهيل مقدمي الرعاية على استراتيجيات ردود الفعل الصحيحة للاضطرابات السلوكية المصاحبة للمرض.فيما تتضمن محاور اليوم الثاني أعراض مرض الزهايمر ومراحله والتغيرات السلوكية المصاحبة وكيفية التعامل مع التغيرات وطرق العلاج وطرق الوقاية من المرض وكافة الوسائل التي تساعد على التعرف على مراحله وأعراضه.ويهدف البرنامج إلى تسهيل التعامل مع المرضى بالتدريب وصقل المهارات لمقدمي الرعاية، وهو مشروع تدريبي تقوم فكرته على تدريب عدد ممن يرعى عزيزاً مصاباً بمرض ألزهايمر في مراكز عالمية متخصصة، ليصبحن فيما بعد مؤهلات لتدريب كوادر وطنية. كما يسر الجمعية تدريب الممارسين الصحيين وطلاب وطالبات الجامعات وكافة شرائح المجتمع على كيفية الاعتناء بمريض الزهايمر.وحقق برنامج "رد الجميل" نجاحًا في عدة مناطق من المملكة حيث ارتفعت نسبة الوعي بالمرض لدى المجتمع الرسالة التي تستمرلزيادة النسبة وأهمية التشخيص وأصبح الآن ولله الحمد لدى الجمعية عدد من المتدربات المؤهلات يساهمن في تدريب مقدمي الرعاية على أحدث الطرق المتعارف عليها عالمياً.// انتهى //16:40ت م0121