الرياض 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واسأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي على رتبة (وكيل رقيب - عريف - جندي أول - جندي) للرجال.ولمعرفة نتيجة وطلبات القبول الدخول عبر منصة (أبشر-توظيف) https://jobs.sa .// انتهى //16:48ت م0122