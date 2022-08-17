عام / وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن نتائج القبول المبدئي بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي
الأربعاء 1444/1/19 هـ الموافق 2022/08/17 م واس
الرياض 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واس
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي على رتبة (وكيل رقيب - عريف - جندي أول - جندي) للرجال.
ولمعرفة نتيجة وطلبات القبول الدخول عبر منصة (أبشر-توظيف) https://jobs.sa .
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16:48ت م
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