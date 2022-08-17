اقتصادي / انخفاض العجز في الميزان التجاري بمصر
الأربعاء 1444/1/19 هـ الموافق 2022/08/17 م واس
القاهرة 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واس
انخفض عجز الميزان التجاري بمصر خلال شهر مايو الماضي بنسبة 35.8% ليسجل 2.61 مليار دولار، مقابل 4.06 مليارات دولار خلال الشهر ذاته من العام السابق.
وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر في بيان له اليوم أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 18.3% لتبلغ 4.01 مليارات دولار خلال مايو الماضي، مقابل 3.39 مليارات دولار في الشهر ذاته من العام السابق.
وأشار البيان إلى تراجع قيمة الواردات بنسبة 11.1% لتبلغ 6.62 مليارات دولار خلال مايو الماضي، مقابل 7.45 مليارات دولار للشهر ذاته من العام السابق.
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17:09ت م
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