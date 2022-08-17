القاهرة 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واسانخفض عجز الميزان التجاري بمصر خلال شهر مايو الماضي بنسبة 35.8% ليسجل 2.61 مليار دولار، مقابل 4.06 مليارات دولار خلال الشهر ذاته من العام السابق.وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر في بيان له اليوم أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 18.3% لتبلغ 4.01 مليارات دولار خلال مايو الماضي، مقابل 3.39 مليارات دولار في الشهر ذاته من العام السابق.وأشار البيان إلى تراجع قيمة الواردات بنسبة 11.1% لتبلغ 6.62 مليارات دولار خلال مايو الماضي، مقابل 7.45 مليارات دولار للشهر ذاته من العام السابق.// انتهى //17:09ت م0124