عام / التضخم في بريطانيا يصل لأعلى مستوى له منذ أربعة عقود
الأربعاء 1444/1/19 هـ الموافق 2022/08/17 م واس
لندن 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واس
كشف مكتب الإحصاء الوطني اليوم أن معدل التضخم في المملكة المتحدة قفز إلى 10.1% في شهر يوليو، ليسجل بذلك أعلى مستوى له منذ 40 سنة.
وأوضح كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني جرانت فيتزنر، أن ارتفاع أسعار الإسكان والخدمات المنزلية، منها الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى المواد الغذائية، أدت إلى ارتفاع التضخم مرة أخرى هذا الشهر.
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