لندن 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واسكشف مكتب الإحصاء الوطني اليوم أن معدل التضخم في المملكة المتحدة قفز إلى 10.1% في شهر يوليو، ليسجل بذلك أعلى مستوى له منذ 40 سنة.وأوضح كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني جرانت فيتزنر، أن ارتفاع أسعار الإسكان والخدمات المنزلية، منها الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى المواد الغذائية، أدت إلى ارتفاع التضخم مرة أخرى هذا الشهر.// انتهى //18:03ت م0127