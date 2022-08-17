جدة 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واسوصل فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، اليوم إلى جدة.وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الملكِ عبدِالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح (الوزير المرافق)، ونائب أمين محافظة جدة علي بن محمد القرني، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان يوسف بن صالح العتيبي، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة أحمد عبدالله بن ظافر.// انتهى //18:05ت م0128