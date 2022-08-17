الخرطوم 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واسالتقى أعضاء الآلية الثلاثية لحل الأزمة السودانية بقيادة رئيس بعثة الأمم المتحدة بالسودان فولكر بيرتس، اليوم بالخرطوم، برئيس مبادرة نداء أهل السودان الطيب الجد.وأكدت الآلية الثلاثية في بيان صادر عنها اليوم، أن الاجتماع بقيادة مبادرة نداء أهل السودان يهدف إلى الاطلاع على مقترحات المبادرة وتبادل وجهات النظر حول فرص الحل للأزمة السودانية.// انتهى //18:17ت م0133