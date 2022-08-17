ثقافي / تواصل فعاليات برنامج الباحة الشبابي
الأربعاء 1444/1/19 هـ الموافق 2022/08/17 م واس
الباحة 19 محرم 1444هـ الموافق 17 أغسطس 2022م واس
يواصل فرع وزارة الرياضة بمنطقة الباحة ممثلًا في وكالة شؤون الرياضة والشباب ، بالتعاون مع إمارة المنطقة ، تنفيذ برنامج الباحة الشبابي المقام في منتزه الحسام بالقيم .
ويتضمن البرنامج العديد من الفعاليات من ضمنها التحديات ، والألعاب الشعبية والعروض الرياضية والمسابقات الثقافية والحركية والتفاعلية .
وتستمر الفعاليات التي لاقت قبول من الجمهور إلى يوم السبت المقبل .
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19:05ت م
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