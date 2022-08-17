الباحة 19 محرم 1444هـ الموافق 17 أغسطس 2022م واسيواصل فرع وزارة الرياضة بمنطقة الباحة ممثلًا في وكالة شؤون الرياضة والشباب ، بالتعاون مع إمارة المنطقة ، تنفيذ برنامج الباحة الشبابي المقام في منتزه الحسام بالقيم .ويتضمن البرنامج العديد من الفعاليات من ضمنها التحديات ، والألعاب الشعبية والعروض الرياضية والمسابقات الثقافية والحركية والتفاعلية .وتستمر الفعاليات التي لاقت قبول من الجمهور إلى يوم السبت المقبل .// انتهى //19:05ت م0137