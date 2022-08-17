الرياض 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واسوقعت هيئة الأدب والنشر والترجمة، اليوم، مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأميرة العنود؛ للتعاون المشترك في تطوير مجالات الأدب والنشر والترجمة، وتمكين المهتمين بهذه المجالات، بحضور ممثل الهيئة الرئيس التنفيذي الدكتور محمد حسن علوان، والأمين العام للمؤسسة والرئيس التنفيذي للاستثمار الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم.وشملت مذكرة التفاهم اتفاق الطرفين على العمل المشترك في مجالات: تطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات التي تعنى بمجالات الأدب والنشر والترجمة، والتفاهم في تطوير وتحسين المحتوى الثقافي بما يدعم الهيئة والمؤسسة، إضافةً إلى مشاركة الأبحاث والدراسات وتبادل البيانات التي تعزز عمل الطرفين وتدعم تطوير برامجهما، والتعاون حول تطبيق الأنشطة الثقافية المختلفة.يأتي ذلك ضمن عدة اتفاقيات وقعتها هيئة الأدب والنشر والترجمة بهدف إثراء المحتوى الأدبي، وتحسين مستوى النشر في المملكة، وتمكين قطاع الترجمة، إضافةً إلى دعم المهتمين في المجالات الأدبية والترجمة والنشر، كما تعدّ إحدى الخطوات الإستراتيجية في إشراك القطاع غير الربحي من خلال مؤسسة الأميرة العنود، وخبراتها الممتدة في دعم وتعزيز المبادرات الوطنية؛، للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //19:39ت م0141