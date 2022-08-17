بريدة 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واسأشاد سفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة أكرم كريمي بمهرجان تمور بريدة، وما يشهده من وفرة وتنوع بالتمور وحركة اقتصادية مثالية تترجم تميزه وتفرده بين مهرجانات التمور في المملكة.واطلع السفير خلال زيارته اليوم على ساحة السوق بمدينة التمور, كما شاهد عن قرب حركة السوق الاقتصادية، وعمليات المزايدات في حراج بيع التمور، والتقى بالمزارعين والباعة (الدلالين), مشيراً إلى أن المهرجان يحظى باهتمام المنظمات الدولية، كمنظمة اليونسكو، ويعد تظاهرة ثقافية ونموذجاً راقياً للثقافة السعودية، ويعمل على الحفاظ على التراث الثقافي السعودي الأصيل.// انتهى //19:41ت م0143