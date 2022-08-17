‏الرياض 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واستمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من إنقاذ (4) مواطنين تائهين علقت مركبتهم في الرمال بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية، وقدمت المساعدة لهم، وذلك إثر بلاغ ورد من مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الرياض عن فقدهم داخل المحمية.‏وأهابت القوات الخاصة للأمن البيئي، بالمتنزهين ومرتادي المناطق البرية اتباع إجراءات السلامة، ولطلب المساعدة الاتصال بالرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(966) في بقية مناطق المملكة.// انتهى //20:01ت م0144