الرياض 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واسأصدرتْ وكالةُ الأنباء السعودية "واس" النشرةَ الاقتصاديةَ اليوميةَ لأسعار العملات والمعادن والنفط.ووفق "النشرة الاقتصادية"، بلغَ سعرُ صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:الريال السعودي 3.75.الدرهم الإماراتي 3.67.الدينار البحريني 0.37.الريال العماني 0.38.الريال القطري 3.64.الدينار الكويتي 0.30.الجنيه المصري 19.13.اليورو 0.98.الجنيه الإسترليني 0.83.اليوان الصيني 6.78.وتناولتْ النشرةُ أسعارَ المعادن الثمينة، وبلغَ سعرُ كلٍّ من:الذهب 1775.4 دولارًا أمريكيًا للأوقية.الفضة 19.66 دولارًا للأوقية.البلاتينيوم 917.7 دولارًا للأوقية.البلاديوم 2126.14 دولارًا للأوقية.وفي شأن النفط، بلغتْ الأسعارُ لكلٍّ من:برنت 92.56 دولارًا أمريكيًا.نايمكس خفيف 86.91 دولارًا.نفط الغاز 1027.75 دولارًا.الغاز الطبيعي 9.23 دولارات.غاز البروبان 5264 دولارًا.// انتهى //20:02ت م0145