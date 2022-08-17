اقتصادي / بورصة المغرب تغلقُ على انخفاض
الأربعاء 1444/1/19 هـ الموافق 2022/08/17 م واس
الرباط 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واس
أَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس مازي تراجعاً بنسبة 0.1%، مسجلاً 12.174,09 نقطة.
وانخفض مؤشر أداء الشركات مقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.18% ليستقر عند 986,72 نقطة، فيما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.17% مسجلاً 912,63 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 37,93 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 630,89 مليار درهم مغربي.
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