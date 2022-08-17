جدة 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واسعُقِد - اليوم - المؤتمر الصحفي الرسمي لنزال البحر الأحمر الحدث التاريخي الذي تستضيفه المملكة بمحافظة جدّة في الـ 20 من أغسطس الجاري، لحسم لقب بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل، بين الأوكراني "أولكسندر أوسيك"، ومنافسه البريطاني "أنتوني جوشوا".وشهد المؤتمر ظهور الملاكمين المشاركين في النزالات الثانوية التي ستسبق النزال الرئيس، حيث شارك الملاكمون في الحديث عن جاهزيتهم للنزالات، وسط حضور إعلامي كبيـر من داخل وخارج المملكة، بمختلف وسائل الإعلام.وتحدّث خلال المؤتمر صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالعزيز بن فهد المتحدّث الرسمي باسم الشركة المالكة لحقوق نزال البحر الأحمر، وقال: "أرحّب بالجميع هنا في المملكة التي تثبت يومًا بعد يوم قدرتها على إبهار العالم، وفخور جدًا بالنمو الذي تشهده رياضة الملاكمة هنا، وباستضافة الأحداث العالمية، وهذا لم يكن ليتحقّق لولا دعم واهتمام القيادة الرشيدة، وجهود وزارة الرياضة، والعمل الدؤوب للاتحاد السعودي للملاكمة".وأكد سموه أن المملكة اليوم أصبحت وجهة للأحداث الرياضية العالمية، ومنها الملاكمة التي تشهد نمواً كبيراً ضمن شبابنا وشاباتنا، بنسبة تخطّت 300%، مشيداً برؤية الجهود التي بذلتها فرق العمل والكوادر السعودية لتنظيم هذا الحدث، وإظهار قدرات المملكة على تنظيم أكبر الفعاليات العالمية.وأبان الملاكمان "أوسيك وجوشوا" خلال المؤتمر الصحفي جاهزيتهما التامة، وسعادتهما بالوجود في السعودية، وشدّدَا على الأجواء الرائعة والحماسية التي شهداها خلال هذا الأسبوع.وقال أوسيك: "أودّ أولًا أن أشكر الشعب السعودي على حسن الضيافة وحرارة الاستقبال، هذه المرّة الثالثة التي أزور فيها المملكة، وأتطلّع للقدوم هنا مجددًا في المستقبل القريب، مضيفاً أن هذا النزال مهمّ للغاية بالنسبة لي ولفريقي وللشعب الأوكراني بأكمله، سيكون نزالًا أسطوريًا بكلّ تأكيد، خصوصًا أننا تواجهنا من قبل".من جانبه، قال جوشوا: "أشكر الجميع في المملكة على دعمهم وحسن ضيافتهم، أتطلّع لنزال تاريخي السبت القارم لأستعيد الأحزمة، حيث تمرنت مع فريقي بشكل ممتاز، ورفعنا مستوى التدريبات والتركيز الذهني.وقال الملاكم السعودي زياد المعيوف، "أنا سعيد جداً، وهذا شرف كبير بالنسبة لي، أن أتواجد هنا ضمن نزال البحر الأحمر. إذا كان بإمكاني اختيار قصة حياتي بنفسي، فإنها لن تكون بهذه الطريقة المميزة، راغباً أن يلهم الشباب الرياضي في المملكة والعالم العربي، وأن يمهد الطريق لهم، مع العلم مدى أهمية النزال وحجم الضغط، متمنياً التوفيق في تقديم صورة مميزة للملاكم السعودي والعربي في أحد أكبر الأحداث في الساحة العالمية".ويتطلّع الأوكراني أوسيك إلى تأكيد تفوقه، بعد فوزه على جوشوا في المواجهة الأولى التي جرت في سبتمبر الماضي من عام 2021م، على إستاد توتنهام هوتسبير بلندن، بحضور 60 ألف متفرج، حيث يهدف أوسيك إلى المحافظة على ألقابه WBA Super وIBF وWBO وIBO، عندما يواجه الخصم نفسه الذي انتزع تلك الألقاب منه في المواجهة الأولى .يُذكر أن الفائز سيحصل على لقب إضافي، وهو لقب Ring Magazine الذي تخلّى عنه الملاكم تايسون فيوري مطلع هذا الأسبوع، فيما يسعى البريطاني جوشوا إلى استعادة ألقابه مجددًا في المملكة، حيث سبق له أن فعل ذلك عام 2019، عندما تغلّب على المكسيكي آندي رويز جونيور في الدرعية.// انتهى //20:35ت م0147