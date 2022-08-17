الرياض 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واسواصلَ المنتخب السعودي تحت 17 عامًا اليوم تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الطائف، تحضيرًا للمشاركة في بطولة كأس العرب.وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية اليوم على الملعب الرديف لمدينة الملك فهد الرياضية، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، طبَّقوا خلالها مناورة على كامل مساحة الملعب.ومن المقرَّر أن تغادر بعثة الأخضر إلى الجزائر بعد غدٍ الجمعة استعدادًا لخوض غمار بطولة كأس العرب.يُذكر أن قرعة بطولة كأس العرب التي ستقام منافساتها خلال المدة من الـ 23 من شهر أغسطس حتى الثامن من شهر سبتمبر المقبل، وضعت الأخضر في المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات مصر، سوريا، ولبنان.// انتهى //21:16ت م0150