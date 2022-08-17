جدة 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واسغادرت أولى رحلات الخطوط السعودية مطار إنتشون الدولي في عاصمة كوريا الجنوبية سيئول عبر الرحلة رقم (SV899) متجهة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، حيث كان في وداعهم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا سامي بن محمد السدحان، كما قام منسوبو "السعودية" في سيئول بتوزيع هدايا خاصة للضيوف، وذلك يأتي مواكبةً للإستراتيجية الوطنية للطيران التي تهدف إلى ربط المملكة بالعالم بأكثر من (250) وجهةً.واحتفت "السعودية" بمناسبة مد جسر جوي يربط كوريا الجنوبية بالمملكة بحفل شهد لمساتٍ فنيةً، عُرضت فيه مواد مرئية تستعرض الثقافتين، وذلك بحضور شخصيات بارزة من حكومة كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى عدد من الدبلوماسيين وكذلك ممثلي وسائل الإعلام في كوريا الجنوبية، إلى جانب الشركاء في قطاعي السفر والسياحة.وأكدَ الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي "بالنيابة" المهندس أحمد بن عبد العزيز الوسية, حرصَ "السعودية" على استثمار كل الإمكانات المتاحة لتوسيع نطاق شبكة الرحلات ، ويأتي في مقدمة ذلك الأسطول الحالي البالغ (144) طائرةً،إلى جانب الخطة في هذا الشأن لتحديثه وتنميته في السنوات القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن أبعاد التشغيل إلى الوجهة الجديدة "سيئول" تتضمَّن ربطَ العالم بالمملكة،وتعزيز التنمية السياحية الداخلية إلى جانب خدمة قطاع الأعمال والخدمات اللوجستية وقطاع التصنيع في البلدين، ولذلك فجدول الرحلات بين البلدين سيتم مراجعته بشكل دائم لتوفير المزيد من الرحلات والسعة المقعدية بناءً على المتطلبات التشغيلية.وكانت رحلة الخطوط السعودية الافتتاحية بين المملكة وكوريا الجنوبية بالرقم (SV898), قد غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض في الساعة (03:30) فجراً بالتوقيت المحلي ليوم الثلاثاء 16 أغسطس، حيث خُصِّصَ كاونتر وفريق عمل خاص في صالة المغادرة، وقد قُصَّ الشريطُ إيذاناً ببدء التشغيل كما جرى توزيع الهدايا للضيوف المغادرين، وقبل مغادرة الطائرة أعدت صالة الفرسان الدولية حفل توديع بحضور سفير جمهورية كوريا لدى المملكة جون يونغ بارك, والقنصل العام بيونج جين هانغ, والرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي "بالنيابة" المهندس أحمد بن عبد العزيز الوسية, بالإضافة إلى مديري الجهات الحكومية العاملة بالمطار.فيما وصلت طائرة الخطوط السعودية إلى سيئول في الساعة (18:50) بالتوقيت المحلي، حيث رحَّب بها مطار إنتشون الدولي بقوس المياه، ويأتي الوصول إلى وجهات دولية جديدة ضمن خططها الإستراتيجية بربط العالم بالمملكة،وكذلك تقديم المزيد من الخيارات لضيوفها،وتعزيز الموقع التنافسي على القطاع الدولي.// انتهى //21:58ت م0154