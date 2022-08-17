الرياض 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واسدشَّنَ المنتخب السعودي للناشئين لكرة اليد اليوم في المنطقة الشرقية، المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامجه الاستعدادي للمشاركة في البطولة الآسيوية التاسعة " المؤهلة لبطولة العالم للناشئين - كرواتيا 2023م"،المقرَّر إقامتها في البحرين خلال المدة من 20 - 31 أغسطس الجاري.واختار الجهاز الفني القائمة النهائية التي ستشارك في البطولة، وعددهم 18 لاعباً، وهم: حسين الصفواني، علي المقبقب، محمد الدرورة، سجاد الفردان، محمد القايد، عبدالله المرهون، دانيال شويخات، قاسم آل تركي، حسين آل مويس، علي القريش، ميثم أبو سرير، مهدي العباس، أحمد الطويلب، عطية الحربي، حسن التريكي، أحمد آل سعيد، حسين فريج، جواد العباس.// انتهى //21:58ت م0155