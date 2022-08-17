الرياض 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واسأعلن نادي الصقور السعودي طرحَ تذاكر دخول معرض الصقور والصيد السعودي الدولي الأكبر من نوعه في العالم، والمزمع إقامته بمقر النادي بملهم (شمال الرياض) خلال المدة من 25 أغسطس الحالي إلى 3 سبتمبر المقبل، بالتزامن مع المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور.وتنقسم التذاكر إلى ثلاث فئات؛هي تذاكر الدخول العام وقيمتها 25 ريالاً، وتتيح لصاحبها الدخول فقط إلى المنطقة العامة (غير شاملة جناح الأسلحة)، وتذاكر دخول جناح الأسلحة وقيمتها 75 ريالاً، وتتيح لصاحبها الدخول إلى المنطقة العامة، وأخيراً تذاكر كبار الشخصيات بقيمة 1500 ريال، وتتيح لحاملها الدخول إلى المنطقة العامة وجناح الأسلحة ومنطقة كبار الشخصيات، وتتميز بوجود مواقف خاصة وخدمات الضيافة.كما يُسمح بالدخول المجاني للأطفال دون 15 سنة، وكبار السن فوق 60 سنة للمنطقة العامة وجناح الأسلحة، ووضع النادي شروطاً تنظيمية عامة للدخول إلى المعرض يمكن الاطلاع عليها عبر موقعه الإلكتروني.ويتطلع معرض الصقور والصيد السعودي الدولي إلى استقطاب عدد كبير من المتخصصين والرعاة والمفكرين والمثقفين في الأنشطة الفنية والثقافية والتراثية، ويتضمَّن متحفاً مخصصاً لتثقيف الجمهور حول تاريخ الصقور، وآخر للفنون والرسم والخط، وينظِّمُ المعرض مسابقات فنية طوال مدة إقامته.وكان معرض الصقور والصيد السعودي الدولي قد شهد في نسخته الثالثة عام 2021م، استقطاب أكثر من 300 عارضٍ من 30 دولة، وتجاوز عدد الحضور أكثر من 500 ألف زائرٍ خلال 15 يوماً، ويتوقع أن يزوره هذا العام أكثر من 550 ألف زائر.يُذكر أنَّ تذاكرَ المعرض متوفِّرةٌ للحجز والشراء في مقر نادي الصقور السعودي، أو عبر الموقع الإلكتروني:‏https://www.ticketingboxoffice.com/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%82%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-tickets/group/844/ar ، أو عبر الموقع الإلكتروني (بلاتينيوم لِست) للتذاكر:‏https://riyadh.platinumlist.net/ar/event-tickets/84446/international-saudi-falcon-hunting-exhibition// انتهى //21:59ت م0157