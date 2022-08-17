بانكوك 19 محرم 1444هـ الموافق 17 أغسطس 2022م واسبحضور معالي وزير الثقافة التايلاندي إيثيبهول خونبلومي، والقائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في مملكة تايلاند عصام بن صالح الجطيلي، انطلقت أمس التصفيات النهائية للمسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم، التي تنظِّمُها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بمكتب المستشار الإسلامي بالسفارة، بالتعاون مع مكتب شيخ الإسلام والمجلس المركزي الإسلامي؛ بهدف تحفيز أبناء مسلمي تايلند لحفظ القرآن الكريم، وذلك في فندق الميراث.ويتنافس في التصفيات النهائية (31) متسابقاً ومتسابقةً من أصل (388) شاركوا في التصفيات الأولية من إجمالي (3000) من المتقدمين من مختلف محافظات ومدن تايلند، حيث سيتم اختيار ثلاثة طلاب من كل فرع للفوز بجوائز المسابقة في فروعها الأربعة التي تقدر جوائزها بنصف مليون ريال.وأشاد القائم بأعمال سفارة المملكة في تايلند عصام بن صالح الجطيلي، بالجهود المبذولة لإقامة المسابقة القرآنية الأولى في مملكة تايلند بهذا المستوى، ودعمها من القيادة الرشيدة التي تولي القرآنَ الكريمَ وأهلَه عنايةً خاصةً، مثمِّناً متابعة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لأعمال المسابقة والفعاليات المصاحبة لها، سائلاً الله تعالى التوفيق لجميع المشاركين فيها.من جانبه، أشادَ رئيس لجنه التحكيم عضو هيئة كبار العلماء رئيس مركز الوسطية والاعتدال الدكتور عبدالله نومسو، بتميِّز انطلاقة التصفيات الأولية وحسن الترتيب لها، وتسخير الإمكانات كافة لنجاح الأعمال وتميز مخرجات المسابقة، مؤكداً أن إقامة المسابقة من أوجه عناية واهتمام قيادة المملكة بمسلمي تايلند الذين يقدرون الدور الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم.وسيقام الحفل الختامي لتكريم الفائزين بالمسابقة غداً الخميس بحضور وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للشؤون الإسلامية المكلف الشيخ عواد بن سبتي العنزي، والقائم بأعمال سفارة المملكة في تايلاند، وسفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين لدى تايلند، وعدد من الشخصيات السياسية والإسلامية بالحكومة التايلندية.// انتهى //22:15ت م0158