الرباط 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واستمكَّنت فرق الإطفاء المغربية اليوم من إخماد حرائق اندلعت في الغابات المجاورة لمدينة المضيق شمال البلاد منذ أمس الأول.وأوضحَت السلطات المحلية للمدينة - في بيان- أن الحريق وقع على أكثر من 125 هكتارًا وخلَّفَ ثلاث ضحايا في صفوف الحماية المدنية وعددًا من الجرحى، مشيراً إلى أن عناصر الإطفاء تدخلو لإزالة البؤر الصغيرة لتفادي مخاطرها وإعادة انتشارها قرب المناطق المكتظة بالسكان.يشار إلى أن السلطات الأمنية المغربية سبق وأن اعتقلت 4 أشخاص يشتبه في إشعالهم النار عمداً في هذه الغابات.// انتهى //22:37ت م0159