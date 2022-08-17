عام / زراعة تبوك تُعرّف بأهمية الزراعة العضوية وفوائدها للمزارعين بمركز الفارعة
الأربعاء 1444/1/19 هـ الموافق 2022/08/17 م واس
تبوك 19 محرم 1444هـ الموافق 17 أغسطس 2022م واس
نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك اليوم الأربعاء ، ورشة عمل بعنوان " الزراعة العضوية " التي استهدف من خلالها المزارعين في مركز أبو راكة ، وتناولت توضيح تاريخ الزراعة العضوية وفوائدها ، والتعريف بالجمعيات ومراكز الأبحاث المختصة بها ، بالإضافة إلى آلية التحول للحصول على شهادة العضوية وخطوات التسجيل للحصول على الدعم فيما يخصها ، وذلك بالجمعية التعاونية الزراعية بمركز الفارعة .
وتطرقت الورشة التي قدمها المهندس ناصر البلوي إلى العديد من المحاور المهمة في هذا الصدد، ومن أهمها مبدأ الصحة وعلم البيئة ، ومبدأ العدالة والعناية المبنية على الحذر والمسؤولية ، وأن الزراعة العضوية يجب أن تمنح جميع من ينضم إليها الحياة الكريمة في توفر الغذاء الآمن .
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي بأن الورشة هدفت إلى أهم فوائد الزراعة العضوية للمجتمع بالتقليل من تلوث التربة والماء وتعزيز التنوع الأحيائي ، والإسهام في ضمان تقليل المخاطر الصحية للمنتجين والمستهلكين ، مشيراً إلى أن المستهلك يحصل على فوائد جمة بضمانه الحصول على غذاء آمن وخالٍ من متبقيات المبيدات والأسمدة الكيمائية ، والمنتجات المعدلة وراثيًا وتوفير منتجات موثقّة وآمنة وصحية وبجودة عالية .
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