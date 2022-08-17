الرياض 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واسرفع لاعبا المنتخب السعودي للكاراتيه سعود البشير وسلطان الزهراني الرصيد السعودي من الميداليات إلى 23 ميدالية ذهبية، و12 فضية و10 برونزيات، عندما حققا برونزيتي وزن تحت 60 كجم ووزن 75 كجم في منافسات الكاراتيه ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرياضية الخامسة "قونية2021" التي تختتم غداً بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس البعثة السعودية المشاركة بالدورة ووزير الشباب والرياضة في تركيا الدكتور محمد أوغلو، ورؤساء اللجان الأولمبية الوطنية بدول العالم الإسلامي.فيما خسر فهد الخثعمي أمام الأردني عبدالرحمن المنسافطة بنتيجة 7-3 في منافسات وزن تحت 67 كجم، وحصل مسفر الأسمري على 21.8 نقطة في منافسات الكاتا الفردي.وفي مسابقة القوس الأولمبي نال المنتخب السعودي للسهام المركز الرابع، عقب خسارته في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع من نظيره البنغلاديشي 6-0.وفي منافسات السباحة حقق لاعب المنتخب السعودي يوسف بوعريش رقماً سعودياً جديداً في نهائي سباق 50م فراشة بإنهائه السباق بزمن 24.63 ثانية بالمركز السابع.وكان بوعريش قد وصل للنهائي بحلوله تاسعاً في الترتيب العام لتصفيات السباق بزمن 25.06 ثانية، ثم حلوله ثالثاً في نصف نهائي السباق بزمن 24.92 ثانية.وعلى صعيد منافسات المبارزة اختتم المنتخب السعودي منافسته بالدورة، بمشاركته بثلاث مسابقات للفرق اليوم، حيث خسر في منافسات دور الـ8 لسلاح الأبيه للرجال بنتيجة 37-38 أمام إيران، و 24-45 أمام نفس الفريق في منافسات السيدات.وفي منافسات سلاح السايبر للرجال، نال المركز الخامس في الترتيب العام، بخسارة من أوزبكستان وانتصارين على الأردن والسنغال.وستختصر المملكة مشاركاتها في اليوم الختامي للدورة بمشاركة وحيدة في القتال الفردي والكاتا الجماعي عبر اللاعب طارق حامدي وفرج الناشري بداية من التاسعة من صباح الغد الخميس.// انتهى //22:53ت م0163