بغداد 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واسأكد الرئيس العراقي برهم صالح أن الحوار أولوية قصوى لمعالجة الأزمة السياسية في البلاد، مشيراً إلى أهمية وضع خارطة طريق لحلول واضحة تحفظ مصالح بلاده والشعب العراقي.جاء ذلك خلال استقباله اليوم لمجموعة من رؤساء وممثلي النقابات والاتحادات العراقية، لبحث تطورات الأوضاع في العراق.وشدد صالح على ضرورة الركون إلى الحوار من أجل حل سريع للأزمة السياسية القائمة، والانطلاق نحو الإصلاح السياسي وحماية مصالح الشعب العراقي.// انتهى //22:57ت م0164