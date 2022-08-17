اقتصادي / سوق الأسهم الأمريكية يغلق على انخفاض
الأربعاء 1444/1/19 هـ الموافق 2022/08/17 م واس
نيويورك 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً، اليوم، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 171.69 نقطة إلى 0.50% ليغلق عند 33980.32 نقطة، بنيما أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 31.16 نقطة إلى 0.72% إلى 4274.04 نقطة.
وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 164.43 نقطة إلى 1.25% إلى 12983.12 نقطة.
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