نيويورك 19 محرم 1444 هـ الموافق 17 أغسطس 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً، اليوم، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 171.69 نقطة إلى 0.50% ليغلق عند 33980.32 نقطة، بنيما أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 31.16 نقطة إلى 0.72% إلى 4274.04 نقطة.وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 164.43 نقطة إلى 1.25% إلى 12983.12 نقطة.// انتهى //23:58ت م0165