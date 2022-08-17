غزة 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واساستهدفت الزوارق البحرية للاحتلال الإسرائيلي أمس مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر خان يوس جنوب قطاع غزة.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن زوارق الاحتلال أطلقت النار على مراكب الصيادين، وقنابل الإنارة، مما أجبرهم على مغادرة البحر حفاظاً على حياتهم.يشار إلى أن قوات الاحتلال تطارد الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة، وتعتدي عليهم بشكل متواصل ويومي وإطلاق النار والاستيلاء على قواربهم ومعداتهم وتدميرها واعتقالهم.وفي وقت سابق أطلقت قوات الاحتلال النار على أراض زراعية شمالي قطاع غزة وجنوبه دون إصابات.// انتهى //00:11ت م0001