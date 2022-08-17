الجزائر 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسأوقف الجيش الجزائري أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة في عدد من المحافظات الجزائرية.وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أمس أنه أوقف 248 مهرباً في عدد من المحافظات، وحجز مركبات ومعدات وأغراضا تابعة للإرهابيين.في سياق آخر أحبط حرس الحدود عمليات هجرة غير شرعية أوقف على إثرها 187 مهاجراً ،كما أوقف الحرس 117 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة إلى الجزائر.// انتهى//01:01ت م0004