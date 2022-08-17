القاهرة 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسفقد الأهلي نقطتين في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، بعد تعادله الليلة الماضية مع مضيفه إيسترن كومباني بدون أهداف ضمن منافسات الجولة 31 من عمر الدروي.ورفع الأهلي رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني وبفارق 9 نقاط عن الزمالك المتصدر، والذي سيلعب بعد غد مع فاركو، فيما يتبقى للأهلي مباراة مؤجلة أمام الإسماعيلي.وفي منافسات الجولة ذاتها حقق فريق طلائع الجيش فوزًا ثمينًا على مضيفه إنبي بهدف دون رد،ليرفع رصيده إلى ٤٩ نقطة، في المركز الخامس بجدول الدوري الممتاز، فيما توقف رصيد إنبي عند ٣٥ نقطة في المركز الحادي عشر.//انتهى//01:02ت م0005