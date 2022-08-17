جدة 20 محرم 1444هـ الموافق 18 أغسطس 2022م واسأجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، مساء اليوم، بجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية هنأه خلاله بمناسبة خطوبة نجله صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.وسأل سمو ولي العهد الله عز وجل لهما التوفيق والحياة السعيدة.// انتهى //01:09ت م0007