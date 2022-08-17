الجزائر20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسلقي 26 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون نتيجة حرائق غابات في مناطق جبلية شرق الجزائر.وأوضح وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود أن هؤلاء الضحايا ممن سقطوا في تلك الحرائق، كانوا من ولايتي الطارف وسكيكدة .وكانت الحماية المدنية الجزائرية أفادت في وقت سابق اليوم بمصرع شخصين وإصابة آخرين في حرائق الغابات التي تضرب 14 منطقة في شمال الجزائر والتي اقتربت من بعض المدن وتسببت في قطع الطرق.//انتهى//01:35ت م0010