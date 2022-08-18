القاهرة 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسأعربت مصر عن خالص تعازيها ومواساتها للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، وشعبها ولذوي ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت بعدد من الولايات الجزائرية، وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من الجزائرييّن.وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم وقوف مصر الكامل إلى جانب الجزائر في هذا المُصاب الأليم، مُعربة عن صادق التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المُصابين.// انتهى //03:46ت م0015