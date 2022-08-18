الرياض 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :ولي العهد يستقبل رئيس أوزبكستان ويعقدان جلسة مباحثات رسميةولي العهد يهنئ ملك الأردن بمناسبة خطوبة نجلهولي العهد يهنئ ولي عهد الأردن بمناسبة خطوبتهوزير الطاقة بالإنابة يُشيد بعمق ومتانة العلاقات التي تربط المملكة بجمهورية أوزبكستانشركات سعودية وأوزبكية توقعان 14 اتفاقية ومذكرة تفاهمحجم التبادل التجاري بين المملكة وأوزباكستان يبلغ 289 مليون ريالنائب وزير الخارجية يستقبل زعيم تيار الحكمة بجمهورية العراقالمملكة تطلق الندوة الوطنية لبيانات أهداف التنمية المستدامةوصول أول رحل1ة دولية للهلال الأحمر لإجلاء مواطنة من جورجياالرياض تشهدُ إطلاقَ شراكة إستراتيجية مع Google for Startups«الأمن البيئي»: إنقاذ (4) مواطنين علقت مركبتهم في الرمالضبط (14) مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعيوذكرت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( اقتصادنا قوي ) : جاء تأكيد خبراء صندوق النقد الدولي في بيانهم الختامي، الذي صدر عقب اختتام زيارتهم، بشأن مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة لعام 2022م, كبرهان إضافي يدل على قوة الاقتصاد السعودي ووضعه المالي المتين، فتوقعاتهم الإيجابية لاقتصاد المملكة على المديين القريب والمتوسط لم تأتِ إلا بعد تدقيق ودراسة من خبراء متخصصين يقيّمون غالبية اقتصادات دول العالم، وفق معايير دولية دقيقة ومحكمة.وتابعت : رعاية المملكة الحرمين الشريفين محل فخر واعتزاز وشرف لا يضاهيه شرف، فهي دائماً ما تضع خدمتهما ورعاية قاصديهما أولوية وتقدم كل الخدمات التي تسهل لهم أداء فرائضهم وزيارتهم، بل إنه في أحلك الأوقات كجائحة كورونا كانت الرعاية تتناسب والظرف، لم يكن هناك أي تقصير رغم فداحة الجائحة، فكان الجميع على قدر عالٍ من المسؤولية.وأردفت : استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي السعودي، واحتواء التضخم، إضافة إلى تزايد قوة مركز المملكة الاقتصادي، شاهد آخر على تميز التقيد بنهج رؤية 2030 في مختلف الجوانب ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي، فهذه الرؤية حفزت تنويع الموارد والاهتمام بالاستثمارات الداخلية والخارجية، وطرْق أبواب قطاعات واعدة في الاقتصاد، هي بمثابة قطاعات المستقبل كالسياحة والترفيه والرياضة، مع تحفيز الصناعات الوطنية والاستثمارات التعدينية، وكذلك الاهتمام بالشراكة الفعالة مع القطاع الخاص ووضع باقات ملائمة لتحفيزه على أكثر من صعيد، والاهتمام بتحسين سوق العمل من خلال الحرص على الجودة وتطوير الموارد البشرية، فضلاً عن العمل على خطوات أسهمت برفع نسبة التوطين وتقليص نسب البطالة.وختمت : البعثة الدولية التي دققت وفحصت واقع الاقتصاد السعودي، رحّبت بالتزام المملكة بالحفاظ على استدامة المالية العامة، وتوقع خبراء الصندوق أن يفوق أداء المالية العامة في 2022م توقعات الميزانية، وأن تتراجع نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، كما أكدت البعثة أن مخاطر الاستقرار المالي محتواة بشكل جيد، وبلا شك أن كل ذلك جاء كقراءة واقعية لتعامل قيادة المملكة مع مختلف الأزمات الكبرى التي تؤثر على الاقتصاد، حيث اهتمت بالمواطن والمقيم، ووضعت مبادرات وبرامج مناسبة لاحتواء مختلف الأزمات، ومنها القرار الأخير لمواجهة التضخم بدعم الفئات المستحقة بـ20 مليار ريال وجهت بشكل رئيس لحساب المواطن ولمستحقي الضمان الاجتماعي.وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( مواقف مشرفة) : يحظى القطاع الصحي في اليمن باهتمام كبير في برامج المملكة الداعمة للشعب اليمني الشقيق ، ضمن منظومة مبادراتها الإنسانية والتنموية والمواقف المشرفة التي يسطرها التاريخ بأحرف من نور.فإلى جانب جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، يواصل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تنفيذ مئات المشاريع في مختلف المحافظات اليمنية.وواصلت : وفي هذا الإطار يأتي توقيع عقد مشروع تشغيل وإدارة مستشفى عدن العام، والذي أنشئ كهدية من المملكة امتداداً لدعمها المستمر لشعب وحكومة اليمن بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، إسهاما في تحسين أداء القطاع الصحي ورفع جودة الخدمات المقدمة بمحافظة عدن وما جاورها، كما يسهم المشروع في تعزيز الصحة الجيدة وتحسين خدماتها وزيادة فرص العلاج.وختمت : هذا الإنجاز يتكامل مع منظومة مشروعات التطوير الصحي التي يقوم بها البرنامج السعودي ومن أبرز ثماره أيضا “مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية” في محافظة المهرة، وتعد من أكبر المشروعات التي تخدم قطاعي الصحة والتعليم في اليمن، في الوقت الذي تتواصل فيه مشروعات التنمية ذات الصلة بتأهيل قدرات المواطن اليمني في الأنشطة الاقتصادية لتأمين حياة أفضل.// انتهى //06:35ت م0018