عام / "المركز الوطني للأرصاد" : ضباب على محافظات الرايس وينبع وينبع النخل
الخميس 1444/1/20 هـ الموافق 2022/08/18 م واس
المدينة المنورة 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واس
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكون ضباب على محافظات الرايس وينبع وينبع النخل , تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية .
وبين المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ 3 صباحا تستمر حتى الساعة 8 صباحا .
من جانب آخر نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة المهد ، تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية, موضحاً بأن حالة الرياح تبدأ من الساعة الـ 9 صباحا ، وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساء .
// انتهى //
07:43ت م
0021