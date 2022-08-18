المدينة المنورة 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، تكون رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية.وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية واليتمة والعيص والعلا وخيبر، تستمر حتى الساعة الـ 8 من مساء اليوم.كما نبه المركز الوطني للأرصاد من تكون سحب رعدية على محافظة وادي الفرع, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية، تبدأ الساعة الـ 12 ظهرا وتستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 8 مساء .// انتهى //09:20ت م0027