الرباط 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسسلطت الصحف المغربية الصادرة اليوم، الضوء على تمكن فرق الإطفاء من إخماد الحرائق التي اندلعت الاثنين الماضي في غابات إقليم المضيق شمال المغرب، وأدت إلى اتلاف أكثر من 125 هكتارا.وتناقلت إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اعتماد مشروع الدستور الجديد بنسبة 94.6 %، بعد رفض القضاء كافة الطعون في نتائج الاستفتاء الذي جرى في 25 يوليوز الماضي.وتطرقت صحف الرباط إلى توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على خطته المتعلقة بالمناخ والصحة.وتناولت دعوة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إلى مد خط أنابيب غاز يربط شبه الجزيرة الإيبيرية بأوروبا الوسطى عبر فرنسا لمواجهة نقص الإمدادات من الغاز.وتحدثت صحف المغرب عن إصابة عشرات الأشخاص بالصين بفيروس جديد أطلق عليه اسم "لانغيا" ذي المنشأ الحيواني وسط استبعاد خبراء الصحة انتقال الفيروس في هذه المرحلة بين البشر.// انتهى //10:09ت م0029