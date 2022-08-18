مكة المكرمة 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسنظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم أمس، حملة توعوية "مرشدك الزراعي" في أحد المزارع بمركز رهاط.وتأتي هذه الحملة التوعوية نتاج تعاون بين إدارة الإرشاد الزراعي ومكاتب الوزارة بمحافظات منطقة مكة المكرمة حيث يشكل الإرشاد الزراعي ركناً هاماً وأساسياً لدعم وتطوير العملية الزراعية ورفع الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية للمنتجات الزراعية، كما يسهم في تعزيز إسهامها في عملية التنمية من خلال الوصول إلى زراعة متطورة تعتمد على أساليب حديثة في الإنتاج.وأوضح الفريق الإرشادي أن الجولة الإرشادية تهدف للتعريف بتطبيق "مرشدك الزراعي” وطريقة استخدامه وشرحة للمزارعين، كما يهدف هذا التطبيق إلى توعية المزارعين وتقديم الخدمات الإرشادية في مختلف المجالات الزراعية، ويوفر هذا التطبيق مجموعة منتقاة من الخبراء والمختصين للرد على استفسارات المزارعين على مدار الساعة، إضافة إلى إتاحة اطلاع المزارع على أشهر التجارب الناجحة في القطاع الزراعي من خلال خدمة التجارب الناجحة داخل التطبيق.وبين الفريق أنه تمت الإجابة عن جميع استفسارات المزارعين، حاثاً المزارعين في محافظة الجموم على استخدام تطبيق "مرشدك الزراعي", مشيراً إلى أن هذا التطبيق يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة لإرشاد المزارعين وبأسهل الطرق.// انتهى //10:40ت م0030