رام الله 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ثلاثة فلسطينيين من محافظة جنين.وأوضحت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة أشخاص بعد أن داهمت منازلهم، مبينة أن مواجهات اندلعت في بلدة جبع بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز والصوت والأعيرة المعدنية باتجاههم، ما أدى إلى إصابة العديد منهم بحالات اختناق.كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم شاباً من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وثلاثة آخرين من محافظة الخليل.// انتهى //10:41ت م0031