إسلام آباد 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، تأكيد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف حرص بلاده على تعزيز التعاون الإستراتيجي مع الصين، ومواصلة العمل على مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.وأخبرت عن تأكيد باكستان التزامها بتنفيذ مبادئ وميثاق الأمم المتحدة، ومواصلة التعاون مع الوكالة الدولية في مجالات حفظ السلام، والعمل الإنساني، وتغير المناخ، إضافة إلى التعاون الدولي للتنمية المستدامة.وتطرقت صحف إسلام آباد إلى توقيع باكستان والمملكة المتحدة أمس اتفاقية لإعادة المدانين ومخالفي الهجرة من المملكة المتحدة إلى باكستان.وتناقلت تأكيد منظمة التعاون الإسلامي التزامها بالتفاعل البناء في أفغانستان للمضي قدمًا من أجل الاستقرار الاقتصادي والسياسي.وذكرت صحف الخميس مطالبة الاتحاد الأوروبي بإجراء تحقيق في جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة.// انتهى //10:41ت م0032