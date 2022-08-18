جيزان 20 محرم 1444 هـ الموافق 18 أغسطس 2022 م واسنبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة جازان ، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية ، تشمل مدينة جيزان ومحافظات فرسان وأبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد والدرب وبيش والحرث والدائر بني مالك والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب والأجزاء الساحلية والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 ليلًا.// انتهى //10:42ت م0033